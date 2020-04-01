Українські провайдери "прокачують" інтернет, бо на карантині зріс трафік

Українські точки обміну трафіком збільшують пропускну здатність каналів за запитом провайдерів, і цей потенціал ще не вичерпаний.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Facebook.

"За словами представників українських точок обміну трафіком, вони збільшують пропускну здатність каналів за запитом провайдерів. І потенціал ще не вичерпаний", - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що в умовах карантину в країнах, де вирує пандемія, люди перейшли на віддалену роботу та стали більше користуватись інтернетом. А це означає збільшення навантаження на мережі телекомунікаційних операторів.

Приміром, за даними компанії Huawei, у період карантину найбільш уражені держави (Китай, Італія, Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція) відчули помітне зростання в обсягах фіксованого трафіку. Зокрема, в Іспанії зафіксовано збільшення трафіку майже на 40%; в Італії – більше 70% при значному зосередженні на онлайн-іграх; у Німеччині – незначне зростання у 16%; у Британії – 20-30% приросту; у Китаї – 70% і більше.

При цьому спеціалісти відзначали зменшення швидкості у кінцевих абонентів зі зростанням попиту на Netflix, онлайн-ігри і YouTube в період карантину. Тому найбільші стрімінгові платформи знизили якість потокового відео, щоб уникнути погіршення пропускної здатності мереж та попередити неможливість їх використання на території ЄС під час карантину.

Зазначається, зокрема, що Netflix оптимізував усі формати сервісів, що надаються, з метою заощадження пропускної здатності мереж до 25%. А YouTube оголосив, що послуга відеохостингу буде надаватись із застосовуванням стандартної якості за замовчанням для всіх користувачів у Європі протягом 30 наступних днів.

Як повідомлялося, з 17 березня у зв'язку з запровадженням карантину для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні тимчасово припинено роботу закладів торгівлі та громадського харчування, крім аптек та продуктових магазинів.

25 березня уряд оголосив про надзвичайну ситуацію у всій країні і продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.