Як морально вижити, коли працюєш дистанційно – астронавт Скотт Келлі

Поради астронавта НАСА – дотримуватися сімох простих правил – можуть декому видатися занадто регламентованими

Американський астронавт Скотт Келлі (Scott Joseph Kelly; 1964) брав участь у чотирьох космічних польотах і на висоті 400 км над Землею майже рік (2015-2016) провів на МКС – на його досвіді вивчався вплив довгострокового космічного польоту на людський організм. За цей час астронавт НАСА став експертом із самоізоляції, написав книжку “Стійкість. Мій рік у космосі, час відкриттів” (“Endurance: A Year In Space, A Lifetime Оf Discovery”; 2016), а нещодавно дав кілька порад – як пережити вимушений карантин.

Не дотримуватиметеся таймінґу – працюватимете на дві години довше.

В одному й тому самому приміщенні праця захоплює вас усього.

Після зміни вимкніть комп’ютер і переключайтеся на інші справи.

Дайте голові відпочити, робіть те, до чого довго не доходили руки.

Підтримайте місцеві крамнички, якщо у них є доставка.

Не зациклюйтеся на ПК в інтернет-просторі, де легко мучитися стресами і депресією.

Широкі соціальні зв’язки мають терапевтичну користь для здоров’я.

Навіть віртуальні зустрічі дозволяють відчувати себе не таким самотнім.

Головне, обговорювати щось, не пов’язане з коронавірусом.

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1. ВИКОНУЙТЕ ГРАФІК РОБОТИ ТА ВІДПОЧИНКУ

Структуруйте добу. Це означає, чітко визначте і дотримуйтеся звичних для себе годин сну, а також часу, коли ви починаєте і закінчуєте роботу.

Пам’ятайте, працюючи віддалено, новачки значно переробляють. Одна з причин, за якою такі працівники трудяться більше за офісних співробітників, полягає в тому, що перші, як правило, не дотримуються таймінґу – і працюють довше на дві години на добу. Це тому, що межі між роботою та приватним життям у них розмиті.

Хоча на орбіті містер Келлі й отримував на місяць $13 тисяч, йому це добре відомо.

2. РОБОТА ПОЧЕКАЄ ВАС ДО ЗАВТРА

- Коли цілодобово ви живете і трудитеся в одному й тому самому приміщенні, праця захоплює вас усього, якщо ви це їй дозволяєте, – попереджає Келлі.

Його порада?

Будьте суворіші до себе: сумлінно виконуйте доручену вам роботу, але знайте, коли слід залишити робоче місце. Відпрацювавши повний робочий день, вимкніть комп’ютер і переключайтеся на інші справи. Робота почекає вас до завтра.

3. РОЗВИВАЙТЕ НОВЕ ХОБІ АБО ЗГАДАЙТЕ СТАРЕ

Зі скасуванням всіх громадських, культурних і розважальних заходів та зменшенням кількості планів на цю весну у вас з’явилася купа вільного часу. Ці години варто заповнити чимось, що не є працею (див. вище). Дайте голові відпочити, робіть те, до чого довго не доходили руки, – це корисно: для вашого мозку зокрема і здоров’я та вашої продуктивності в цілому.

Астронавт Скотт Келлі брав із собою на МКС паперові книги; вони виявилися відмінним варіантом, що відволікав дослідника від роботи:

- Тиша і хобі, яке запаковане в паперову книгу, не пінґують вас, не засипають запитами та повідомленнями, не спонукають відкривати щоразу нову вкладку. Повірте, все, що є в книжках, – безцінне.

4. ПАПЕРОВІ КНИГИ НЕ АТАКУВАТИМУТЬ ВАС ТРИВОЖНИМИ НОВИНАМИ

Якщо удома немає бібліотеки, не замовляйте книжки у великих мережах типу “Amazon” або “Kelly” (читай: “Yakaboo”. – О.Р.), – підтримайте місцеві крамнички, якщо у таких є доставка. Або: незалежні інтернет-магазини. В якості додаткового бонусу: кожну годину паперові книжки не атакуватимуть вас тривожними новинами.

- Захоплення захопленням, але на МКС я здобув навички в кількох незамінних професіях. Наприклад, навчився, як справжній перукар, стригти колег. Або: здійснював забір крові, проводив УЗД, навіть виконував найпростіші маніпуляції із базової стоматології.

5. ВІДІРВІТЬСЯ ВІД ЦЬОГО КЛЯТОГО МОНІТОРА!

Що ще? Можете змахнути пил з музичного інструменту, який не відкривали кілька років або, нарешті, засісти за іноземну мову, записавшись на онлайн-курси (до речі, найпопулярніший – курс Єльського університету). Мало не забув, нарешті відірвіться від цього клятого монітора. Не зациклюйтеся на ПК в інтернет-просторі, де легко мучитися своїми стресами і депресіями.

Він знає, що говорить. Свого часу Скотт Келлі пережив шокуюче повідомлення по телефону: астронавта сповістили, що 8 січня 2011 р. його наречену, в минулому – члена Палати представників США від штату Арізона Габріель Гіффордс (Gabrielle Dee “Gabby” Giffords; 1970)… застрелили! Астронавт НАСА пережив болісні години чекання після замаху на кохану і лише на наступний день почув: Габбі жива, її навіть відключили від апарата штучного дихання.

6. СКЛАДІТЬ РОЗКЛАД СКАЙП-ЧАТІВ ІЗ РІДНИМИ ТА ДРУЗЯМИ

У силу обставин, що склалися, ви фізично не бачите тих, кого любите, але ви завжди можете поспілкуватися з ними у відеочаті. Численні дослідження свідчать про терапевтичну користь для здоров’я і довголіття, якщо у людини міцні і не рвуться широкі соціальні зв’язки.

- Незважаючи на обов’язки командира космічної станції, я ніколи не втрачав можливість провести відеоконференцію з рідними та друзями, – стверджує Скотт Келлі. Навіть віртуальні зустрічі корисні для всіх, бо дозволяють відчувати себе не таким самотнім.

7. КОРИСНЕ РОЗДОВБАЙСТВО, АБО ЯК ВЛАШТУВАТИ “ЩАСЛИВУ ГОДИНУ"

- Моя колега, колишній президент Американського товариства журналістів і авторів, а тепер успішний бізнес-тренер Мінда Цетлін (Minda Zetlin), яка написала бестселер “The Geek Gap” (“Корисне роздовбайство: як перестати бути перфекціоністом”), радить, що за різних обставин слід регулярно влаштовувати віртуальну “щасливу годину”. Природно, це не те саме, що особиста зустріч з близькими людьми, але відеочат також заповнює порожнечу самотності й піднімає людям настрій. Для початку варто організувати, наприклад, спільний перегляд фільму або дискусію в книжковому клубі на теми прочитаних новинок. Побачите, далі з’явиться купа цікавих спільних тем… Головне, обговорювати щось, не пов’язане з коронавірусом.

Це суща правда: жити в ізоляції завжди було важко, не тільки в ХХI столітті.

Однак, поради астронавта НАСА – дотримуватися сімох простих правил – можуть декому видатися занадто регламентованими, проте Скотт Келлі стверджує, що саме це допомогло йому адаптуватися до атипового способу життя, аби плідно працювати і благополучно прожити рік на МКС.

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГА.

Знаєте, що найбільше вражає?

- Повернувшись на Землю, я швидко занудьгував… без семи правил виживання у вимушеній самоізоляції. Довелося повернутися, а тепер мені навіть важко уявити без них сучасне життя.

Олександр Рудяченко

Джерела: The New York Times‎, Inc., Atlas Obscura, Space.com

Фото: NASA, Instagram