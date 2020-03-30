СБУ викрила 79 "кіберактивістів", які поширювали фейки про коронавірус

За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Так фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських «кіберактивістів» з Одеси, Дніпра, Львова та Херсона. Розслідування проводиться у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 28 осіб спільно з Національною поліцією вже притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.

У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.

У пресцентрі також підкреслили, що СБУ зараз орієнтуються на комплексний та проактивний підхід у боротьбі зі зловживаннями через пандемію та недопущення дестабілізації в країні. Зокрема, особливу увагу СБУ приділяє протидії експорту товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом.

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Зокрема, згідно з повідомленням, Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення з України до країн ЄС 80 тисяч респіраторних масок вартістю понад 3,4 мільйона гривень та майже 40 тисяч медичних халатів вартістю 42 тисячі євро.

Також СБУ заблокувала діяльність організованої групи, яка ввозила в Україну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня запроваджений 12 березня карантин з метою запобігання поширенню COVID-19.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.