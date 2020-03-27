СБУ викрила львів'янку, яка поширювала в інтернеті фейки про коронавірус

Служба безпеки України викрила у Львові місцеву жительку, яка розміщувала в інтернеті фейкову інформацію про розповсюдження Covid-19 у нашій країні.

Про це повідомляє СБУ.

"Фахівці з кібербезпеки спецслужби встановили, що львів’янка, яка є учасницею понад 1000 спільнот у заборонених соцмережах, зі свого акаунта свідомо поширювала неправдиву інформацію про Covid-19. Жінка намагалася нагнітати панічні настрої серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютер, з якого поширювались фейки. На ньому також містились дописи із закликами до повалення конституційного ладу в нашій державі та пропагування ідеї створення так званої «Новоросії».

Під час досудового слідства перевіряється інформація щодо можливої координації дій інтернет-пропагандистки спецслужбами РФ і терористичних організацій «Л/ДНР».

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодекс/