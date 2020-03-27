СБУ підозрює прокурора на Луганщині у розголошенні держтаємниці

Служба безпеки України на Луганщині викрила прокурора одного з відділів Старобільської міської прокуратури на розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Досудовим слідством встановлено, що співробітник прокуратури всупереч своїм обов’язкам із захисту державних таємниць у приватній розмові повідомив працівнику суду інформацію щодо проведення поліцією негласних розшукових дій у кримінальному провадженні. Таким чином він розголосив дані, які зазначені у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю», - йдеться у повідомленні.

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У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 328 (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю) Кримінального кодексу України слідчі Територіального управління ДБР повідомили прокурору про підозру.