СБУ викрила у Дніпрі агента ФСБ

Контррозвідка СБУ викрила та попередила у Дніпрі підривну діяльність агента російських спецслужб.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії. За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області. Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил. Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБУ виявили докази протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Заходи із викриття агента іноземних спецслужб проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

Фото в тексті: СБУ