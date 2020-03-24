СБУ викрила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки

СБУ викрила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки

Коронавірус
Укрінформ
У Херсонській області Служба безпеки України викрила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про Covid-19, сприяла дестабілізації обстановки в регіоні та нагнітанню паніки серед населення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За даними слідства, жителька Берислава адмініструвала кілька спільнот із загальною чисельністю майже 100 тис. підписників в одній із заборонених соціальних мереж. Попередньо встановлено, що жінка підтримує контакти із бойовиками "Л/ДНР" та координує свою діяльність з адміністраторами інших сепаратистських груп. У спільнотах вона періодично розміщувала заклики до повалення конституційного ладу, пропагувала ідею створення так званої Новоросії", - йдеться у повідомленні.

Після запровадження урядом обмежувальних заходів через епідеміологічну ситуацію в країні пропагандистка пристала на новий "тренд" та почала поширювати в мережі фейки про коронавірус.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ правоохоронці проведи обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютерну та мобільну техніку із матеріалами, що доводять протиправну діяльність. Наразі вирішується питання щодо повідомлення пропагандистці про підозру.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на 17.00 24 березня у світі зареєстровано 396 236 випадків зараження коронавірусом, з них 103 748 осіб одужали і 17 250 осіб померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

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