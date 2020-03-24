СБУ викрила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки

У Херсонській області Служба безпеки України викрила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про Covid-19, сприяла дестабілізації обстановки в регіоні та нагнітанню паніки серед населення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За даними слідства, жителька Берислава адмініструвала кілька спільнот із загальною чисельністю майже 100 тис. підписників в одній із заборонених соціальних мереж. Попередньо встановлено, що жінка підтримує контакти із бойовиками "Л/ДНР" та координує свою діяльність з адміністраторами інших сепаратистських груп. У спільнотах вона періодично розміщувала заклики до повалення конституційного ладу, пропагувала ідею створення так званої Новоросії", - йдеться у повідомленні.

Після запровадження урядом обмежувальних заходів через епідеміологічну ситуацію в країні пропагандистка пристала на новий "тренд" та почала поширювати в мережі фейки про коронавірус.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ правоохоронці проведи обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютерну та мобільну техніку із матеріалами, що доводять протиправну діяльність. Наразі вирішується питання щодо повідомлення пропагандистці про підозру.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на 17.00 24 березня у світі зареєстровано 396 236 випадків зараження коронавірусом, з них 103 748 осіб одужали і 17 250 осіб померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.