СБУ спростовує фейк про "інфікований" потяг з Риги

Служба безпеки України повідомляє про поширення соцмережами фейкової інформації про "інфікований потяг".

Про це йдеться у дописі на сторінці СБУ у Facebook.

"Сьогодні під вечір мережею поширювали (та ще й з посиланням на "анонімне джерело" в СБУ) інформацію про прибуття з Риги до Києва "інфікованого потягу" з нашими громадянами, яких евакуювали з Латвії. Нібито в багатьох пасажирів зафіксували високу температуру та інші ознаки захворювання на коронавірус", - зазначили в СБУ.

У відомстві наголосили, що єдиною правдою у цій інформації є те, що потяг дійсно прибув з Латвії.

"І він справді привіз додому наших співвітчизників. Усі пасажири пройшли температурний скринінг. Стан 5-ох викликав додаткові запитання у медиків, тому їм зробили експрес-тести на коронавірусну інфекцію. Однак результати експрес-тестів – негативні", - зауважили в СБУ.

Крім того, у СБУ відзначили, що окремо всі евакуйовані пасажири підписали згоду на самоізоляцію, за ними буде встановлений медико-санітарний нагляд.

Як повідомляв Укрінформ, лікарі перевірили пасажирів потягу з Риги, інфікованих на Covid-19 не виявлено.