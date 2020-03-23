У пасажирів потягу з Риги зараження коронавірусом не виявили – МОЗ

Лікарі перевірили пасажирів потягу з Риги, інфікованих коронавірусом не виявлено.

Про це Укрінформу повідомив прессекретар міністра охорони здоров’я Артем Дехтяренко.

"Потяг з Литви, який евакуював людей із Литви (Рига), прибув до Києва, після зупинки всім пасажирам було проведено температурний скринінг. У 5 людей було встановлено підозру на Covid-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. Протягом цього періоду потяг був на санітарній стоянці. Результати швидких тестів на Covid-19 – у всіх 5 людей негативні. Всі евакуйовані підписали інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде встановлений медико-санітарний нагляд", - сказав Дегтяренко.

Як уточнили Укрінформу в Центрі громадського здоров’я, пасажири вже покидають потяг, всього в потягу було 633 пасажири

"У потязі Рига-Київ було 633 людини, у п'ятьох була підвищена температура, Лабораторний центр на залізниці доповів Держпродспоживслужбі про наявну ситуацію. Наразі усіх людей відпущено, вони перебуватимуть на самоізоляції", - сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

Читайте також: В Україну прибув восьмий евакуаційний поїзд із Польщі

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.