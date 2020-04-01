У Києві зафіксували 132 випадки коронавірусу - Кличко

У столиці підтверджено 132 випадки зараження коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Динаміка розповсюдження коронавірусу у столиці невтішна. Кількість киян, що захворіли на COVID-19 за минулу добу збільшилася на 25 людей. Загалом у столиці 132 підтверджених випадки захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

За його словами, з 25 нових хворих: 12 чоловіків віком від 23 до 71 року та 12 жінок – від 21 до 80 років. Також серед хворих одна дитина – дівчинка, якій трохи більше року.

"З 25 хворих госпіталізували 15 киян. В Олександрівську лікарню – чотирьох, в міську лікарню № 4 – семеро пацієнтів, у лікарню № 9 – трьох осіб і ще одного хворого - в клінічну лікарню № 3", - розповів Кличко.

Як повідомлялось, в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.