Де “чатує” коронавірус і кому загрожує зараження

У Центрі громадського здоров’я України розповіли, як проводять моніторинг контактів ймовірних та підтверджених випадків COVID-19.

Про це ідеться на сторінці Центру громадського здоров’я України у Facebook.

«Моніторинг структурними підрозділами закладів охорони здоров’я може здійснюватися через побутові візити чи онлайн або телефоном, щоб перевірити наявність симптомів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що контактних осіб спостерігають протягом 14-ти днів від останнього незахищеного контакту.

Також контактним особам рекомендується обмежувати пересування та відвідування громадських місць.

«Будь-яка контактна особа, яка захворіла і відповідає визначенню випадка COVID-19, є підозрілим випадком на наявність SARS-CoV-2 і повинна бути протестована», - зазначають у ЦГЗ.

Окрім того наголошується, що контактні особи будь-яких нещодавно виявлених ймовірних або підтверджених випадків COVID-19 мають бути встановлені та підлягають моніторингу стану здоров’я.

Згідно з інфографікою, опублікованою ЦГЗ, контакт визначається як: проживання в одному помешканні з хворим на COVID-19, прямий фізичний контакт з хворим (рукостискання, тощо), контакт зі слизовими виділеннями (перебування в зоні пацієнта під час кашлю, тощо), перебування поряд із хворим на відстані 1 метра без засобів індивідуального захисту або за неправильного їх використання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.