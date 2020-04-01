Медвантаж з Китаю: тест-системи та засоби захисту “пішли” у регіони

Медичний вантаж, який прибув з Китаю до України 31 березня, вже розподілено по регіонах.

Про це на брифінгу поінформував заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вчора до Борисполя прибув черговий літак з Китаю, який доставив нам нову партію тестів ПЛР, що дозволять провести дослідження близько 100 тисячам пацієнтів. Також у вантажі були захисні окуляри та щитки, костюми біологічного захисту. Весь вантаж вже розподілений, роз’їхався в структурні підрозділи охорони здоров'я і найближчим часом буде переданий в підмогу нашим медичним працівникам”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що 31 березня також було проведено оналйн-зустріч за участю Президента з керівниками ОДА, головами обласних рад, мерами міст, на якій обговорювалися питання підготовки і ролі органів місцевого самоврядування в протидії поширенню COVID-19.

“За результатами цієї наради я можу сказати, що близько 3 млрд 700 млн грн вже алоковано на регіональному рівні для здійснення заходів протидії поширення коронавірусної хвороби, з них 732 млн грн вже потрачено. Вся інша сума – укладаються договори і очікуються найближчим часом поставки медобладнання, засобів індивідуального захисту, обладнання для лабораторій. А також ці кошти будуть виділятися на преміювання тих співробітників, які беруть участь в протидіях поширенню коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на ранок 1 квітня в Україні зареєстровано 669 випадків захворювання на COVID-19, 17 летальних випадків, 10 людей одужали.