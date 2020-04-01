У Китаї відправлять на карантин можливих носіїв коронавірусу, які не мають симптомів

У Китаї відправлять на двотижневий карантин всіх можливих безсимптомних носіїв коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

«Починаючи з середи, Китай включає безсимптомні випадки (коронавірусу - ред.) в офіційні дані. Влада заявила, що у всіх таких випадках люди будуть поміщені на карантин на 14 днів», - йдеться в повідомленні.

Подібні заходи введено на тлі того, що Китай послаблює обмеження на пересування по країні. Це викликає побоювання, що люди з безсимптомним, однак заразним перебігом хвороби розосередяться і почнуть заражати інших.

В останні тижні в Китаї спостерігається зниження числа інфекцій і смертей від коронавірусу. За офіційними даними, у вівторок, 31 березня, було зареєстровано 36 нових випадків у порівнянні з 48 - днем ​​раніше. Всі випадки, крім одного, були завезені з-за кордону, в результаті чого загальна кількість імпортованих випадків досягла 806.

Станом на ранок 1 квітня в Китаї зареєстровано 81518 випадків коронавірусу, з них 3305 летальні, 76052 людини одужали.