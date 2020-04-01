В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з Covid-19

У китайському місті Ухань закрили лікарню для лікування пацієнтів з тяжкою формою коронавірусу через зменшення числа хворих.

Про це повідомляє China.org.

«Лікарню, призначену для лікування пацієнтів з тяжкою формою захворювання Covid-19 в Ухані, було закрито в понеділок, оскільки число госпіталізованих пацієнтів в місті скорочується», - йдеться в повідомленні.

Попередньо всі пацієнти з Covid-19 були переведені або виписані.

Додатковий медперсонал з Шанхая, Цзянсу, Чжецзян, Фуцзяня, Шаньдуна й Гуандуна повернеться додому після майже двох місяців важкої роботи в лікарні.

Тепер лікарня буде готуватися до прийому пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.

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За даними обласної комісії з охорони здоров'я провінції Хубей, 1733 пацієнти з Covid-19 все ще проходять лікування, зокрема 427 перебувають у тяжкому стані, а ще 174 - у критичному.

Загалом станом на ранок 1 квітня в Китаї було зареєстровано 81518 випадків коронавірусу, з них 3 305 летальні, 76052 особи одужали.

Фото: Xinhua