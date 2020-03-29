Китайська провінція Хубей відновила авіасполучення

Китайська провінція Хубей відновила авіасполучення

Укрінформ
Китайська провінція Хубей відновила авіасполучення після двомісячного закриття, винятком лишається столиця провінції місто Ухань, де знаходився епіцентр поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Xinhua.

«Служба цивільної авіації почала відновлювати авіаперельоти в провінції Хубей в центральному Китаї після припинення з метою контролю за спалахом коронавірусу в січні», - йдеться в повідомленні.

За даними Адміністрації цивільної авіації Китаю, всі пасажирські та вантажні рейси на внутрішніх повітряних лініях через аеропорти в Хубеї були відновлені. Винятком є ​​міжнародний аеропорт Тяньхе в столиці провінції місті Ухань.

Читайте також: В Ухані збираються послабити карантин

25 березня в Хубеї також скасували обмеження на виїзд у всіх районах, крім Уханю. Зокрема всі контрольно-пропускні пункти на виїздах зі швидкісних автомагістралей, автомагістралі національного і провінційного рівня були знову відкриті протягом двох днів.

Як повідомлялося, в січні китайська влада блокувала Хубей для всіх видів транспорту на тлі поширення коронавірусу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-