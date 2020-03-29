Китайська провінція Хубей відновила авіасполучення після двомісячного закриття, винятком лишається столиця провінції місто Ухань, де знаходився епіцентр поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Xinhua.

«Служба цивільної авіації почала відновлювати авіаперельоти в провінції Хубей в центральному Китаї після припинення з метою контролю за спалахом коронавірусу в січні», - йдеться в повідомленні.

За даними Адміністрації цивільної авіації Китаю, всі пасажирські та вантажні рейси на внутрішніх повітряних лініях через аеропорти в Хубеї були відновлені. Винятком є ​​міжнародний аеропорт Тяньхе в столиці провінції місті Ухань.

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25 березня в Хубеї також скасували обмеження на виїзд у всіх районах, крім Уханю. Зокрема всі контрольно-пропускні пункти на виїздах зі швидкісних автомагістралей, автомагістралі національного і провінційного рівня були знову відкриті протягом двох днів.

Як повідомлялося, в січні китайська влада блокувала Хубей для всіх видів транспорту на тлі поширення коронавірусу.