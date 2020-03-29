Китайська провінція Хубей відновила авіасполучення
Про це повідомляє Xinhua.
«Служба цивільної авіації почала відновлювати авіаперельоти в провінції Хубей в центральному Китаї після припинення з метою контролю за спалахом коронавірусу в січні», - йдеться в повідомленні.
За даними Адміністрації цивільної авіації Китаю, всі пасажирські та вантажні рейси на внутрішніх повітряних лініях через аеропорти в Хубеї були відновлені. Винятком є міжнародний аеропорт Тяньхе в столиці провінції місті Ухань.
25 березня в Хубеї також скасували обмеження на виїзд у всіх районах, крім Уханю. Зокрема всі контрольно-пропускні пункти на виїздах зі швидкісних автомагістралей, автомагістралі національного і провінційного рівня були знову відкриті протягом двох днів.
Як повідомлялося, в січні китайська влада блокувала Хубей для всіх видів транспорту на тлі поширення коронавірусу.