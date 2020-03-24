В Ухані збираються послабити карантин
Про це повідомляє ВВС.
«Обмеження в Ухані, китайському місті, де почався глобальний спалах коронавірусу, буде частково знято 8 квітня», - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що опівночі за місцевим часом знімуть обмеження на поїздки в іншій частині провінції Хубей, де знаходиться Ухань, - але тільки для здорових жителів.
У вівторок в Ухані було зареєстровано один новий випадок зараження вірусом після майже тижня затишшя.
Як відомо, багато країн світу опинилися в ізоляції або встановили жорсткі обмеження у зв'язку зі спалахом Covid-19.
Наразі в світі зареєстровано 386 406 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 393 осіб одужали і 16 747 осіб померли.
В Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.
Фото: Xinhua