В Ухані збираються послабити карантин

В Ухані, китайському місті-епіцентрі спалаху коронавірусу, 8 квітня частково знімуть карантинні заходи.

Про це повідомляє ВВС.

«Обмеження в Ухані, китайському місті, де почався глобальний спалах коронавірусу, буде частково знято 8 квітня», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що опівночі за місцевим часом знімуть обмеження на поїздки в іншій частині провінції Хубей, де знаходиться Ухань, - але тільки для здорових жителів.

У вівторок в Ухані було зареєстровано один новий випадок зараження вірусом після майже тижня затишшя.

Як відомо, багато країн світу опинилися в ізоляції або встановили жорсткі обмеження у зв'язку зі спалахом Covid-19.

Наразі в світі зареєстровано 386 406 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 393 осіб одужали і 16 747 осіб померли.

В Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Фото: Xinhua