Майже кожна п’ята людина у світі перебуває в ізоляції через коронавірус

Задля стримування поширення коронавірусу Covid-19 близько 20% людей у світі перебувають в ізоляції.

Про це повідомляє The Guardian.

«Майже кожна п'ята людина в усьому світі перебуває в ізоляції, відповідно до розпоряджень (урядів їх країн – ред.)… у відповідь на активізацію пандемії коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перші 100 тис. випадків захворювання Covid-19 були зареєстровані за 67 днів, а останні 100 тис. - лише за чотири дні.

За підрахунками видання, 1,7 млрд людей по всьому світу отримали наказ залишатися вдома, оскільки уряди вживають заходів для захисту свого населення.

Британія з понеділка ввела заборону на пересування. Жителям країни дозволяється виходити лише у магазини й аптеки та за нагальної потреби їздити на роботу.

Уряд КНР з середи скасовує обмеження на переміщення в провінції Хубей, що стала першим епіцентром поширення Covid-19. Обмеження щодо столиці провінції міста Уханя буде знято 8 квітня.

У США близько 40% населення потрапили під заходи соціальної ізоляції. Однак президент Дональд Трамп заявив, що він не є прибічником обмежувальних засобів. "Наша країна будувалася не для того, щоб закриватися", - сказав він.

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За даними сайту Worldometers, станом на 11:32 ранку 24 березня у світі зареєстрували 384 429 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 536 осіб одужали і 16 591 людина померла.

Фото: AA