У кожній області визначать пологовий для вагітних з коронавірусом - Ляшко

У кожній області буде визначено пологовий будинок, куди привозитимуть вагітних із коронавірусною хворобою.

Про це на брифінгу 1 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в кожному пологовому будинку передбачені ізолятори, які приймають хворих з інфекційною хворобою. Водночас ми дали рекомендації керівникам обласних структурних підрозділів у кожній області визначити певний заклад, куди привозитимуть вагітних з коронавірусною хворобою для того, щоб виділити певні зелені й червоні зони", - сказав Ляшко.

За його словами, будуть заклади "зелені", до яких не повинні потрапляти вагітні з коронавірусом, і "червоні", які зосередяться на лікуванні хворих з коронавірусом.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.