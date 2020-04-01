На Прикарпатті підтвердили коронавірус у померлої породіллі, перевіряють немовля

В Івано-Франківській області лабораторно підтвердили Covid-19 у породіллі, яка померла в обласному пологовому будинку 30 березня. На наявність коронавірусу у її дитини результати очікують.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

«Ми отримали позитивний результат на Covid-19 у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому. Учора взяли мазок для дослідження коронавірусної інфекції у її новонародженої дитини. Результати очікуємо», - повідомив Чемний.

За його словами, наразі в обласному пологовому центрі немає медиків хворих на коронавірус. Натомість, у міському пологовому є два лікарі, в яких підтвердили Covid-19.

«До того часу, коли породілля ще не зізналась в тому, що недавно повернулась з Польщі, вона лежала в палаті з чотирма жінками…. Наразі вони всі ізольовані, кожна – в окремій палаті, усі пройшли експрес-теси на Covid-19 і вони негативні. Палата, де вони були разом, продезінфікована, усі жінки почуваються добре», - зазначив Чемний.

Відомо, що породілля з Болехова. Її госпіталізували до обласного пологового 10 березня з хронічною гіпертонією та проблемами ожиріння. Через високий тиск жінка перебувала в реанімаційному відділенні. Ні кашлю, ні температури, ні інших ознак ГРВІ не було. Ситуація різко змінилась 29 березня. Температура піднялась до 39 градусів, почали наростати явища дихальної недостатності. Тоді породілля зізналась, що напередодні приїхала з Польщі. Жінку відразу ізолювали в окреме приміщення.

Станом на 9 годину 1 квітня на Прикарпатті лабораторно підтвердили 63 випадки захворювання на Covid-19, з них чотири - летальні.