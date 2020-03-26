Міграційно-візові правила: у МЗС роз'яснили, що змінюється через коронавірус

Міністерство закордонних справ України оприлюднило інформацію про те, як змінюються міграційно-візові формальності перебування громадян України у різних країнах світу у зв'язку з пандемією Covid-19.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Інформація щодо міграційно-візових формальностей перебування громадян України на територіях іноземних держав у зв’язку з проведенням протиепідемічних / тимчасових обмежувальних заходів, спрямованих на протидію поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, подається у формі таблиці.

Зазначається, що дані в таблицю внесені станом на 26 березня 2020 року.

Там вказується, зокрема, запроваджений країнами порядок в’їзду/виїзду/транзиту територією для громадян України; інформація про вжиття або незастосування санкцій у випадках перевищення громадянами України дозвільних термінів перебування в країні перебування тощо.

Як повідомлялося, станом на вечір 25 березня за сприяння дипломатичних установ України 82 804 громадяни України повернулися на батьківщину з-за кордону.

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На карантині за кордоном перебуває 160 громадян України, зокрема, у Польщі 106, у Бразилії – 16, у В’єтнамі та Нігерії – по 8, у ФРН – 7, Йорданії – 4, ОАЕ – 3, у Молдові і США – по двоє і в Бельгії, Катарі, Кубі, Китаї, Румунії та Чорногорії – по 1.

Лікування від коронавірусу за кордоном проходять 20 наших співвітчизників: у Німеччині -5, в Домініканській Республіці – 4, Італії, Польщі та ОАЕ – по 2, в США, Іспанії, Нідерландах, Нігерії та на Сейшельських островах - по 1 українцю.

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При цьому 6 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали: четверо в Японії і по одному - в Італії та Польщі.

Три громадянки України померли за кордоном від коронавірусу.