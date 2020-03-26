Українців в Угорщині не штрафуватимуть за прострочені документи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився з угорським колегою Петером Сіярто про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини у сфері охорони здоров’я, яка дозволить об’єднати зусилля двох країн задля спільної боротьби проти пандемії коронавірусу.

Про це йшлося у четвер під час переговорів по відеозв’язку глав МЗС України та Угорщини, повідомляє сайт МЗС.

Також Кулеба домовився про захист та підтримку громадян України на території Угорщини у час транспортних обмежень та запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.

Сіярто запевнив, що в цей особливий період громадян України в Угорщині не будуть штрафувати за протерміновані документи. Угорський уряд дозволив продовжити термін дії документів і віз на перебування в Угорщині на час обмежувальних заходів.

Крім того, міністри закордонних справ України та Угорщини домовилися найближчим часом фіналізувати інші угоди, підписання яких очікується під час зустрічі лідерів держав, Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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“Я радий отримати від мого колеги Петера Сіярто підтвердження, що Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв наше запрошення і завітає до України... Ми домовилися, що коли пандемія коронавірусу мине, ми зможемо разом з угорською стороною швидко узгодити дату візиту”, - заявив Кулеба.

Також Кулеба домовився про продовження терміну кредиту у 50 мільйонів євро від Угорщини на розвиток інфраструктури у прикордонних регіонах, термін якого збігав 2 червня. За його словами, “йдеться про прикладні речі. Реконструкція мосту через Тису у Загоні, скоординована побудова автобану до кордону з угорської та української сторони, відкриття нового пункту пропуску Велика Паладь-Нодьгодош щойно завершиться пандемія коронавірусу”, - уточнив Кулеба.

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Сторони також обговорили важливість теми захисту прав угорської національної меншини в Україні та домовилися продовжити діалог для пошуку рішень, які дозволять розв’язати проблемні питання із повагою до національних інтересів обидвох країн.

Глава МЗС України також звернув увагу угорського колеги на спроби Росії маніпулювати темою пандемії коронавірусу, намагаючися домогтися послаблення санкцій, нібито, з гуманітарних міркувань. Кулеба підкреслив, що санкції були запроваджені не через коронавірус, а через російську агресію. Тому вони не мають жодного стосунку до пандемії. Глава МЗС Угорщини підтвердив, що політика Угорщини щодо санкцій проти РФ залишається незмінною.

Фото: МЗС