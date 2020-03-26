Глави МЗС України і Румунії одностайні щодо спроб Росії послабити санкції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з румунським колегою Богданом Ауреску звернув його увагу на неприпустимість спроб Росії послабити санкції на тлі пандемії Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Я хотів би звернути вашу увагу на заклики Росії послабити санкції під приводом пандемії коронавірусу та супутньої економічної скрути у світі. Ці заклики недоречні та неприпустимі. Дуже важливо, аби ніхто не міг користуватися нинішньою складною ситуацією заради досягнення політичних цілей. Санкції були запроваджені внаслідок агресії Росії проти України, і пандемія коронавірусу не має до них жодного стосунку”, - сказав Кулеба.

Глава МЗС Румунії запевнив українського колегу, що згоден з таким підходом до питання збереження санкцій проти РФ.

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Ауреску підтвердив, що Румунія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також інтеграцію нашої держави до ЄС і НАТО. Він також запевнив у підтримці України у міжнародних організаціях та форматах, учасницею яких є Румунія. Він також запросив Дмитра Кулебу здійснити візит до Румунії.

Глава зовнішньополітичного відомства України висловив румунському колезі вдячність за непохитну підтримку нашої держави.

Глави МЗС обговорили також важливість теми захисту прав румунської меншини в Україні.