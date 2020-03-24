Кулеба звернув увагу глави МЗС Данії на спроби РФ послабити санкції на тлі коронавірусу

Кулеба звернув увагу глави МЗС Данії на спроби РФ послабити санкції на тлі коронавірусу

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові з міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом звернув увагу на спроби Росії маніпулювати пандемією COVID-19 задля закликів до зняття санкцій.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністр також привернув увагу до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань. Мовляв, у часи світової економічної скрути потрібно зняти секторальні обмеження", - йдеться у повідомленні.

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Дмитро Кулеба підкреслив, що такі дії Росії є маніпуляцією.

"Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України. Відповідно, вони можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму”, - наголосив глава МЗС.

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Своєю чергою, Йеппе Кофод запевнив Дмитра Кулебу, що поділяє саме такий підхід. Міністр закордонних справ України звернувся до данського колеги з проханням донести ці застереження та позицію України та до інших колег у країнах ЄС.

Крім того, Дмитро Кулеба попросив данського колегу допомагати громадянам України, які перебувають в Данії в умовах обмеження транспортного сполучення і подорожей.

“Ми піклуємося про наших громадян в усьому світі. Прошу вас всіляко допомагати громадянам України, які перебувають в Данії в умовах обмеження транспортного сполучення і подорожей. Зокрема, буду вдячний, якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", - зауважив Кулеба.

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