Кулеба звернув увагу глави МЗС Данії на спроби РФ послабити санкції на тлі коронавірусу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові з міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом звернув увагу на спроби Росії маніпулювати пандемією COVID-19 задля закликів до зняття санкцій.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністр також привернув увагу до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань. Мовляв, у часи світової економічної скрути потрібно зняти секторальні обмеження", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Кулеба прокоментував спроби РФ послабити санкції на тлі коронавірусу

Дмитро Кулеба підкреслив, що такі дії Росії є маніпуляцією.

"Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України. Відповідно, вони можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму”, - наголосив глава МЗС.

Своєю чергою, Йеппе Кофод запевнив Дмитра Кулебу, що поділяє саме такий підхід. Міністр закордонних справ України звернувся до данського колеги з проханням донести ці застереження та позицію України та до інших колег у країнах ЄС.

Крім того, Дмитро Кулеба попросив данського колегу допомагати громадянам України, які перебувають в Данії в умовах обмеження транспортного сполучення і подорожей.

“Ми піклуємося про наших громадян в усьому світі. Прошу вас всіляко допомагати громадянам України, які перебувають в Данії в умовах обмеження транспортного сполучення і подорожей. Зокрема, буду вдячний, якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", - зауважив Кулеба.