Кулеба прокоментував спроби РФ послабити санкції на тлі коронавірусу

Кулеба прокоментував спроби РФ послабити санкції на тлі коронавірусу

Укрінформ
Підставою для послаблення міжнародних санкцій проти Росії може бути лише припинення російської агресії проти України, а не світова гуманітарна чи економічна криза.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу в понеділок, 23 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я бачу, як РФ вже вкидає в публічний простір історію, що треба зняти санкції, оскільки відбувається гуманітарна криза і розгортається світова економічна криза, відповідно, потрібно прибирати економічні обмеження, щоб допомагати країнам долати ці кризи. Я також володію непублічною інформацією і бачу, як різними каналами РФ починає працювати, щоб доносити ці сигнали і схиляти до послаблення санкцій», - сказав Кулеба.

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Він додав, що так робить не лише Росія, так зараз робить Іран, який теж закликає до зняття або хоча б послаблення санкцій на тлі епідемії коронавірусу.

«Наша позиція дуже проста: санкції не були запроваджені у зв’язку з вірусами, вони були запроваджені через російську агресію проти України. Відповідно лише прогрес у припиненні російської агресії проти України може бути підставою для ослаблення санкцій», - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

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