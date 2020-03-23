Кулеба прокоментував спроби РФ послабити санкції на тлі коронавірусу

Підставою для послаблення міжнародних санкцій проти Росії може бути лише припинення російської агресії проти України, а не світова гуманітарна чи економічна криза.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу в понеділок, 23 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я бачу, як РФ вже вкидає в публічний простір історію, що треба зняти санкції, оскільки відбувається гуманітарна криза і розгортається світова економічна криза, відповідно, потрібно прибирати економічні обмеження, щоб допомагати країнам долати ці кризи. Я також володію непублічною інформацією і бачу, як різними каналами РФ починає працювати, щоб доносити ці сигнали і схиляти до послаблення санкцій», - сказав Кулеба.

Він додав, що так робить не лише Росія, так зараз робить Іран, який теж закликає до зняття або хоча б послаблення санкцій на тлі епідемії коронавірусу.

«Наша позиція дуже проста: санкції не були запроваджені у зв’язку з вірусами, вони були запроваджені через російську агресію проти України. Відповідно лише прогрес у припиненні російської агресії проти України може бути підставою для ослаблення санкцій», - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.