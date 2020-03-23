МЗС вимагає від Росії негайно допустити до українських політв’язнів лікарів і омбудсмена

Міністерство закордонних справ України закликає РФ негайно надати доступ до українських політв’язнів у Росії та в Криму лікарям і омбудсмену задля медичного огляду і допомоги.

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Українські політв’язні в Росії та в Криму позбавлені медичного догляду. В багатьох погане здоров`я. Вони вразливі до хвороб, зокрема, і Covid-19. Ми закликаємо Росію негайно надати доступ до наших громадян лікарям та омбудсмену задля медичного огляду і допомоги" - написав Кулеба.

Він також акцентував, що стан здоров`я політв’язня Сервера Мустафаєва, якого утримує Росія, критичний – у нього висока температура, сухий кашель, лихоманка.

"Вимагаємо від Росії негайно надати йому та іншим українцям фахову медичну допомогу. Всі політв’язні мають бути звільнені", - наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.