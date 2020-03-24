Поширення Covid-19 треба терміново винести на Радбез ООН — Кулеба

Україна, населення якої страждає від продовження збройної агресії, підтримує мирні заклики Генерального секретаря ООН в умовах стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням вірусу Covid-19 у світі.

Така заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розміщена на сайті МЗС.

“Всі шість років ми спрямовуємо заклик про припинення вогню на адресу країни-агресора і його збройних формувань, домагаємося його реалізації на різноманітних переговорних майданчиках, у рамках міжнародних організацій”, - заявляє міністр.

Кулеба переконаний, що “Рада Безпеки ООН, на яку покладено головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки, повинна невідкладно розглянути ситуацію з поширенням Covid-19 як загрозу міжнародному миру і безпеці, спонукати сторони до припинення вогню в усіх ситуаціях збройних конфліктів, у т.ч. в Україні, де російські окупаційні війська продовжують обстріли попри досягнуті домовленості, та вжити першочергові заходи з боротьби з поширенням Covid-19, передусім в умовах конфліктів, окрему увагу приділивши ситуації в зонах бойових дій та на окупованих територіях, у тому числі України”.

У цьому контексті нагальним є належне дотримання державами норм міжнародного права, у т.ч. гуманітарного права та права у сфері захисту прав людини, підкреслює Кулеба.

Рада Безпеки ООН має підтримати заклик Генсекретаря до посилення надання гуманітарної допомоги державам, які найбільше постраждали від пандемії Covid-19, забезпечення безперешкодного міжнародного доступу до населення, яке страждає від чи перебуває під загрозою поширення коронавріусу в умовах конфліктів, вважає міністр.

Він очікує, що Рада Безпеки закличе до продовження зусиль по боротьбі з Covid-19, забезпечуючи максимально можливий баланс між запровадженням термінових виключних заходів для відвернення загрози для націй з дотриманням засадничих прав і свобод людини.

ООН має продовжити приділяти центральну увагу найбільш уразливому населенню, посилити невідкладну взаємодію та координацію міжнародних зусиль для подолання пандемії Covid-19 та її наслідків, в тому числі між структурами системи Організації, підкреслив Кулеба.