Представник уряду в Раді: Сьогодні можуть вести надзвичайну ситуацію ще в кількох регіонах

Кабінет міністрів проведе позачергове засідання у вівторок увечері, на якому може запровадити режим надзвичайної ситуації через коронавірус ще в кількох регіонах.

Про це заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат з фракції "Слуга народу" Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз, до речі, через годину, буде позачергове засідання Кабміну. Може бути введений режим надзвичайної ситуації в інших регіонах", - сказав Мокан.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 13.00. 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

У зв'язку з коронавірусом Кабінет міністрів вже запровадив режим надзвичайної ситуації, зокрема, у Києві, Київській області, Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській, Донецькій, Черкаській, Дніпропетровській, Івано-Франківській.

Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.