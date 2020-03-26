Україна і Румунія домовилися про сприяння у захисті громадян і вільний транзит вантажів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску про захист громадян України в Румунії у час обмежень транспортного сполучення та безперебійний транзит українських вантажів територією Румунії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови ввечері 25 березня.

“Звертаюся до вас із проханням всіляко підтримувати громадян України, які перебувають у Румунії у час, коли транспортне сполучення фактично припинене, і підтверджую, що ви можете розраховувати на відповідне наше ставлення до громадян Румунії в Україні у цей складний період”, - сказав Кулеба.

Глава МЗС України також висловив вдячність румунському колезі за готовність румунської сторони забезпечити безперебійний транзит українських вантажів між Україною та ЄС через територію Румунії.

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін через коронавірус ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Глава уряду Денис Шмигаль також повідомив, що в Україні закриють усі аеропорти, крім "Борисполя".

25 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів - до 24 квітня.