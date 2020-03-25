На власному авто та пішки кордон можна буде перетнути - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я хочу наголосити, що кордон закривається для регулярного сполучення, але на приватному автомобілі, пішки можна буде кордон перетинати", - пояснив Кулеба.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу заявив, що Україна має із 28 березня має зупинити пасажирський рух через кордон в обидва боки.
14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.
25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.