На власному авто та пішки кордон можна буде перетнути - Кулеба

Україна у суботу, 28 березня, планує закрити кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу наголосити, що кордон закривається для регулярного сполучення, але на приватному автомобілі, пішки можна буде кордон перетинати", - пояснив Кулеба.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу заявив, що Україна має із 28 березня має зупинити пасажирський рух через кордон в обидва боки.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.