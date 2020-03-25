Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує три великі хвилі евакуації українців з-за кордону, зокрема й через імовірну економічну рецесію в Європі.

Про це дипломат заявив виданню Бабель.

«Зараз іде перша (хвиля евакуації. – ред..) — ті, хто реально злякалися і зрозуміли, що треба їхати додому. Є друга, прихована хвиля. Вони думають: «Та це все фігня, треба пересидіти». Буде третя хвиля, коли в країнах Європи почнеться економічна рецесія. Людей почнуть звільняти, і вони поїдуть додому. Тому це не процес, який закінчиться відразу, ось вивезли людей і сказали: «Супер, усе скінчилося, вітаємо з перемогою». Я думаю, усе це триватиме кілька місяців», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, станом на 20 год. 24 березня за сприяння дипломатичних установ з-за кордону повернулося 78 592 українці.