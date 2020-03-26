У період кризи українцям пропонують безкоштовно зробити документи на перебування у Польщі

Трудові мігранти з України в умовах кризи, викликаної пандемією коронавірусу, можуть розраховувати в Польщі на безкоштовну допомогу в оформленні дозвільних документів на перебування і роботу в РП.

У рамках акції “Work – not Travel” одна з найбільших рекрутингових компаній в Польщі EWL пропонує своїм працівникам з України, які вже перебувають у Польщі на підставі віз чи безвізу, безкоштовно оформити карту перебування - дозвіл на тимчасове перебування в Польщі строком до трьох років, повідомляє EWL Group.

“Акція з'явилася у моменті, коли українські громадяни, які працюють у Польщі на короткостроковій основі (віза чи біометричний паспорт – ред.), особливо стурбовані своєю долею і перспективою заробітку в Польщі. Саме тому ми пропонуємо їм більший комфорт, гарантію довшого працевлаштування і надійного заробітку, а також можливість вибору своєї професійної стежки в Польщі", - зазначила керівник відділу легалізації EWL Group Марія Кузенко.

За її словами, оскільки трудові мігранти з України часто нарікають на складність в отриманні карти перебування, то тепер замість них це зробить польська компанія.

У рамах акції “Work - not Travel” фірма зобов'язується виконати за працівника з України всі формальності пов’язані з подачею документів на карту перебування, а також покрити всі витрати на отримання цього документу. Головною умовою одержання цього документу буде працевлаштування іноземця у Польщі за посередництвом EWL Group протягом щонайменше трьох місяців.

Зокрема, за символічний 1 злотий компанія підготує за своїх майбутніх працівників заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування і роботу в Польщі, збере всі необхідні документи, а також представлятиме інтереси іноземців перед органами польської влади аж до моменту отримання карти перебування.

Як зазначається, громадяни України муситимуть лише сплатити гербовий збір за подачу заяви та довіреності у розмірі 507 злотих (понад 3,2 тис. грн), проте фірма поверне їм цю суму за умови, що вони протягом щонайменше 3-х місяців будуть працевлаштовані в Польщі з EWL.

Як відомо, у Польщі станом на сьогодні може перебувати від 1 до 1,5 млн трудових мігрантів з України. У світлі кризової ситуації у зв’язку із закриттям багатьох підприємств та закладів в Польщі, де працювали українці, уряд Польщі у своєму плані антикризових заходів для економіки РП під назвою “Антикризовий щит” пропонує іноземцям з-за меж ЄС, в яких закінчується термін дії віз і карт перебування, продовжити легальність їх перебування в Польщі на термін дії стану епідемії плюс 30 днів. У п’ятницю Сейм має проголосувати за “Антикризовий щит”.

Станом на 26 березня коронавірусом в Польщі зарадилися 1163 особи, померли 14 осіб.