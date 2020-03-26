Зеленський розповів, як повертатимуть українців після закриття кордонів

Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відео зверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. Саме тому до кінця п’ятниці 27-го березня буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що два тижні тому закликав громадян терміново повернутись до України і більшість зробила це самостійно.

Крім того, за його словами, ще понад 80 тисяч українців влада повернула додому літаками, потягами та автобусами.

"Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном та безпекою сорока мільйонів громадян всередині країни. Наш обов’язок як держави піклуватись про кожного українця. Про тих, хто не зможе повернутись у найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громади закордоном", - підкреслив Зеленський.

Він запевнив, що кожного українця поступово повертатимуть з-за кордону, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці їхнього перебування, а також рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до їхньої обов’язкової ізоляції.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу заявив, що Україна із 28 березня зупинить пасажирський рух через кордон в обидва боки.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

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25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.