Якщо дотримуватися карантину, 14 квітня піка Covid-19 може не бути - Ляшко

Піка захворюваності на Covid-19, прогнозованого на 14 квітня, може не бути, якщо дотримуватися карантинних заходів.

Про це в ефірі програми “Право на владу” на каналі 1+1 заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми його можемо оминути, якщо будемо дотримуватися карантинних заходів. До впровадження карантинних заходів пік очікувався на 14 квітня, зараз усі експерти, математичне моделювання показують, що 14 квітня піка в нас не буде. ВООЗ вчора заявила всім країнам: не думайте послаблювати карантин, не піддавайтеся на політичні ігри, тримайте свої протиепідемічні заходи на рівні, на якому вони впроваджувалися”, - розповів Ляшко.

Він указав, що всі країни ЄС, які вдавалися до послаблення обмежувальних заходів з огляду на низькі показники захворюваності та смертності, одразу стикалися з негативними наслідками.

“Україна найпізніше дійшла до тисячі (хворих – ред.), і наші заходи показують, що у нас не така стрімка динаміка зростання від 1000 до 10 тисяч… Нам треба збільшити кількість тестувань, але водночас режим самоізоляції нам дозволяє зменшити кількість контактів, кількість нових захворювань. Результати жорсткішого карантину ми побачимо через 7-8 днів, відслідковуючи динаміку. Приріст, який сьогодні є в районі від 10% до 15% щодоби, прогнозований і він значно менший, ніж якби не було запроваджено карантинних заходів. Пік ми можемо пройти непоміченим для всієї системи охорони здоров’я, якщо дотримуватися запропонованих заходів”, - наголосив Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що зараз в Україні є можливість проводити до 30 тисяч тестувань на тиждень, також очікується нове постачання тестів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я прогнозувало пік захворюваності на Covid-19 у період з 14-15-го до 22-23 квітня.

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними МОЗ, підтверджено 1892 випадки Covid-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.