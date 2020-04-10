Окрема команда в МОЗ вивчає випадки відмови у тестуванні на Covid-19 - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я працює окрема команда, яка вивчає випадки відмови пацієнтам у тестуванні на коронавірус.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“У нас працює гаряча лінія в МОЗ, яка приймає всі звернення щодо відмов у тестуванні. 7 квітня таких звернень на лінію МОЗ було 42, 8 квітня - 11. Усі ці звернення опрацьовуються, ми створили окрему команду, яка телефонує безпосередньо заявнику, а також головному лікарю, або сімейному лікарю, який міг відмовити, і безпосередньо керівнику департаменту охорони здоров'я. Кожен конкретний випадок зараз детально розглядається, і ми приймаємо певні управлінські рішення”, - розповів Ляшко.

Він нагадав номер гарячої лінії МОЗ, на який можна звернутися, в тому числі в разі відмови в тестуванні на Covid-19 - 8 800 505 201.

Ляшко додав, що МОЗ змінило алгоритм тестування на Covid-19 і заборонило відмовляти в ньому пацієнтам.

Головний державний санітарний лікар також пояснив “замалу” кількість хворих, які одужали. За його словами, всім пацієнтам з Covid-19 на стадії одужання роблять один за одним два тести методом полімеразно-ланцюгової реакції, щоб виключити захворювання. А це потребує часу.

“Ми маємо розуміти й відстежувати саме динаміку захворюваності. Ми зараз перебуваємо на 15-му дні від моменту, коли Україна перетнула кількість випадків більше сотні... Усі, кому було підтверджено діагноз "коронавірусна хвороба", переходять у стадію одужання тільки після того як двічі поспіль через добу будуть проведені ПЛР-тести, які покажуть негативний результат”, - зазначив Ляшко.

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними МОЗ, підтверджено 1892 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.