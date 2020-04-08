Епідеміолог пояснила, чому групи ризику необхідно перевіряти на COVID-19

Після того, як в Україні збільшаться масштаби тестування на коронавірус, співвідношення інфікованості і летальності може змінитися.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила лікар-епідеміолог, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Українська санітарно-епідеміологічна спілка" Людмила Мухарська.

"Наскільки знаю, тести у нас з’являються і масштаб тестування буде розширюватися, а досі тести робили лише людям, які вже захворіли. І лікарям, яким треба підтвердити або спростувати діагноз, це підходило. А як лікар-епідеміолог я бачу, що в Україні не тестуються групи ризику. Це необхідно, щоб дивитися, чи є циркуляція збудника серед населення, яке не хворіє", - зазначила експерт.

За її словами, в таких групах мають бути насамперед ті, хто прибув з-за кордону, та всі, хто контактував з ними. Також слід тестувати лікарів або професійні групи, які багато спілкуються з населенням, а це - поліцейські, працівники торгівельних мереж тощо.

"І щоб побачити реальну картину інфікування, треба визначити групи епідемічного ризику, медичного ризику (люди літнього віку, або ті, хто переніс свого часу чи має наразі пневмонію, ознаки респіраторних хвороб). Адже близько 80% випадків протікають безсимптомно або симптоми проявляються слабо", - пояснила лікар.

Вона наголосила, що статистика захворювання дуже залежить від спроможностей країни щодо проведення тестів. Різні країни ведуть її залежно від алгоритму локального тестування.

"Те ж стосується статистики летальних випадків: деякі країни, як-от Італія, враховують до цієї категорії померлих від інших хвороб або симптомів лиш тому, що у них діагностували коронавірус. Людина померла від інфаркту, але лабораторне дослідження показало, що в неї був цей збудник, і її автоматично зараховують до жертв COVID-19. Думаю, коли мине ця ситуація, вони ще розберуться", - вважає Мухарська.