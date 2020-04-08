Хворих на COVID-19 госпіталізують через 3-7 днів після появи симптомів – Ляшко

Госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 відбувається зазвичай на 3-ій - 7-ий день від появи симптомів.

Про це на брифінгу у середу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша динаміка показує, що найбільше госпіталізація осіб з коронавірусною хворобою відбувається на третій-сьомий день від моменту появи симптомів. При тому, що аналіз показав, що збільшення кількості днів від моменту появи симптомів до моменту госпіталізації не впливало на збільшення кількості людей, які потребують інтенсивної терапії”, - зазначив Ляшко.

Він поінформував, за минулу добу захворювання на COVID-19 встановлено у 20 дітей, також є випадки захворювання медичних працівників. До закладів охорони здоров`я госпіталізовані 66 осіб, окрема троє дітей, три особи перебувають у критичному стані.

Наразі в закладах охорони здоров’я України перебуває 757 осіб з коронавірусною хворобою, з яких 37 дітей. У критичному стані на сьогодні 33 пацієнти. На амбулаторному лікуванні перебуває 824 особи, розповів головний держсанлікар.

За його словами, в Україні летальні випадки на цей час зафіксовані в 16 областях, а показник летальності від коронавірусу в країні наразі становить 3,1%. Водночас, Ляшко навів дані, що в Іспанії цей показник становить 9,9% в Італії — 12,6%, у Франції — 9%. При цьому найменший показник летальності в Німеччині (менше 2%) та Південній Кореї (1,5%).

Коментуючи посилення обмежувальних заходів в Україні, Ляшко зазначив, заходи карантину, які діють в Україні від 6 квітня, майже нічим не відрізняються від тих, які запровадили країни ЄС та США. А носіння маски у громадських місцях у поєднанні з дотриманням соціальної дистанції дасть змогу уникнути контакту з потенційно хворою людиною, наголосив головний держсанлікар.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 206 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом від початку епідемії в країні виявлено 1668 хворих, 52 людини померли, 35 одужало.

За даними Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 летальних, 302 209 людей одужало.