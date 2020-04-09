Карантин уповільнює поширення COVID-19, а пік припаде на 14 квітня - МОЗ

Карантин уповільнює поширення COVID-19, а пік захворюваності прогнозують на 14 квітня.

Про це Міністерство охорони здоров'я повідомляє в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

"Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби. Однак пік інфікування коронавірусом в Україні ще не настав, він прогнозується на 14-15 квітня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні не така стрімка динаміка захворювання на COVID-19, як в інших країнах. Втім це пояснюється також тим, що спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще зарано.

У МОЗ заявили також, що послаблення карантину не буде найближчим часом.

"Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки та безпеки рідних українці поки що мають залишатись удома", - йдеться у повідомленні.

ляшко

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало.