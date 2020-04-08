В Україні 33 хворих на COVID-19 – у критичному стані

В закладах охорони здоров’я України перебуває 757 осіб з коронавірусною хворобою, у критичному стані на сьогодні 33 пацієнти.

Про це на брифінгу у середу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі у закладах охорони здоров'я перебуває 757 людини, з них 37 дітей з коронавірусною хворобою. У критичному стані — ті, які потребують інтенсивної терапії, 33 особи", - сказав він.

На амбулаторному лікуванні перебуває 824 особи, розповів головний держсанлікар.

За словами Ляшка, в Україні летальні випадки на цей час зафіксовані в 16 областях, а показник летальності від коронавірусу в країні наразі становить 3,1%. Водночас, Ляшко навів дані, що в Іспанії цей показник становить 9,9% в Італії — 12,6%, у Франції — 9%. При цьому найменший показник летальності в Німеччині (менше 2%) та Південній Кореї (1,5%).