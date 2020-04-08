Залишайтеся вдома: військові ООС звернулися до українців

Військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі ООС, записали звернення для громадян України з проханням не порушувати правил карантину та залишатися вдома.

Відповідне відео розміщено на сторінці Командування Медичних сил Збройних Сил України Гаслом відео стала фраза "Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють!" Як повідомлялося, випадки Covid-19 зафіксували у лавах ЗСУ. Станом на ранок 8 квітня було виявлено п'ять випадків , один із яких став летальним. Фото: mil.gov.ua