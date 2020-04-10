В Україну цього тижня доправлять 10 мільйонів масок і 100 тисяч ПЛР-тестів - Президент

До України цього тижня вже прибуло чотири літаки із медзасобами з Китаю та Південної Кореї, і ще чотири рейси очікуються сьогодні і на вихідних.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Протягом тижня наші літаки доправляють з Китаю та Південної Кореї усе необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними", - сказав глава держави.

За його словами, результатом тижневої доставки буде: майже пів мільйона респіраторів, 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу, 100 тисяч тестів ПЛР та 200 тисяч реагентів, необхідних для ПЛР-тестувань.

Президент також зауважив, що буде доставлено 20 тисяч пар захисних окулярів, десять апаратів ШВЛ, десять спецбоксів для транспортування хворих та майже 10 млн масок, які надійдуть на полиці українських аптек.