Зеленський обговорив з прем’єром Італії боротьбу проти пандемії

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент висловив щиру солідарність України з італійським народом, який зараз проходить через складні випробування у зв’язку з пандемією коронавірусу.

"У цей складний момент Україна з вами. Справді вірю, що вже скоро Італія пройде цю кризу", – зазначив він.

Джузеппе Конте подякував за надану Україною гуманітарну допомогу Італії, що включала направлення бригади лікарів та засобів дезінфекції.

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Співрозмовники також обговорили практичні аспекти перебування українських лікарів в італійському регіоні Марке.

"Радий, що наші медики рятують життя італійців, працюючи пліч-о-пліч з італійськими колегами. Сподіваюся, це допоможе Італії наблизити перемогу над пандемією", – сказав Президент України.

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Зеленський висловив переконання, що об’єднані зусилля українських та італійських лікарів у боротьбі з пандемією стануть успішним прикладом двосторонньої співпраці та подолання спільних викликів. Він наголосив, що досвід, який здобувають українські медики в Італії у лікуванні хвороби COVID-19, є дуже цінним для України, яка також зіткнулася зі спалахом коронавірусу.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.