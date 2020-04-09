В Італії зменшується кількість хворих у реанімаціях

В Італії триває позитивна тенденція до зменшення кількості пацієнтів із коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії падає шостий день поспіль", - йдеться у повідомленні.

Наразі в італійських лікарнях у реанімаціях перебувають 3 605 пацієнтів, що на 88 менше, ніж було учора.

Згідно з даними сайту Worldometer, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії наразі становить 143 626, протягом останньої доби ця цифра зросла на 4 204 випадки.

Загальна кількість летальних випадків в Італії становить 18 279. Протягом останньої доби зафіксували 610 нових летальних випадків.

Станом на 20 годину 9 квітня, згідно з даними Worldоmeter, у світі на коронавірус захворіли 1 563 847 людей. З них 345 850 пацієнтів одужали, а 91 830 — померли.

Фото: ANSA