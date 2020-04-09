Прем’єр Іспанії заявляє, що коронавірус у країні йде на спад

Прем’єр Іспанії заявляє, що коронавірус у країні йде на спад

Укрінформ
Голова уряду Іспанії Педро Санчес заявляє, що країна наближається до початку спаду епідемії коронавірусу.

Про це інформує Sky News.

"Іспанія близька до початку спаду епідемії коронавірусу", - наголосив Санчес.

Він закликав усі політичні партії Іспанії приєднатися до проєкту національного економічного відродження, коли криза з епідемією хвороби COVID-19 закінчиться.

"Пожежа починає переходити під контроль ... Ця війна проти вірусу стане нашою тотальною перемогою", - сказав Педро Санчес, виступаючи у порожньому через карантин залі засідань парламенту Іспанії.

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Як повідомлялося, кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) в Іспанії протягом останніх 24 годин зросла на 683, загальна кількість померлих становить 15 238 осіб. За даними іспанського МОЗ, в країні зареєстровано 152 446 випадків захворювання. 52 165 осіб одужали.

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