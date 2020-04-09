Прем’єр Іспанії заявляє, що коронавірус у країні йде на спад

Голова уряду Іспанії Педро Санчес заявляє, що країна наближається до початку спаду епідемії коронавірусу.

Про це інформує Sky News.

"Іспанія близька до початку спаду епідемії коронавірусу", - наголосив Санчес.

Він закликав усі політичні партії Іспанії приєднатися до проєкту національного економічного відродження, коли криза з епідемією хвороби COVID-19 закінчиться.

"Пожежа починає переходити під контроль ... Ця війна проти вірусу стане нашою тотальною перемогою", - сказав Педро Санчес, виступаючи у порожньому через карантин залі засідань парламенту Іспанії.

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Як повідомлялося, кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) в Іспанії протягом останніх 24 годин зросла на 683, загальна кількість померлих становить 15 238 осіб. За даними іспанського МОЗ, в країні зареєстровано 152 446 випадків захворювання. 52 165 осіб одужали.