В Іспанії від коронавірусу померли понад 15 тисяч осіб

В Іспанії від коронавірусу померли понад 15 тисяч осіб

Укрінформ
Кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) в Іспанії за останні 24 години зросла на 683, загальна кількість померлих становить 15 238 осіб.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«Кількість померлих у четвер від коронавірусу в Іспанії становить 683 особи», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість померлих від COVID-19 в Іспанії становить 15 238 з початку спалаху хвороби. За даними МОЗ, нині зареєстровано 152 446 випадків захворювання. 52 165 осіб одужали.

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За попередню добу кількість померлих від коронавірусу становила 757 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, за даними Worldmeters, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. З них 330 589 одужали, а 88 502 — померли.

 Фото: MONICA TORRES/El Pais

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