В Іспанії від коронавірусу померли понад 15 тисяч осіб

Кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) в Іспанії за останні 24 години зросла на 683, загальна кількість померлих становить 15 238 осіб.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«Кількість померлих у четвер від коронавірусу в Іспанії становить 683 особи», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість померлих від COVID-19 в Іспанії становить 15 238 з початку спалаху хвороби. За даними МОЗ, нині зареєстровано 152 446 випадків захворювання. 52 165 осіб одужали.

За попередню добу кількість померлих від коронавірусу становила 757 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, за даними Worldmeters, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. З них 330 589 одужали, а 88 502 — померли.

Фото: MONICA TORRES/El Pais