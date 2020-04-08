Український літак з гуманітарною допомогою прибув до Італії

Український літак з гуманітарною допомогою для Італії, яка потерпає від епідемії коронавірусу, прибув на місце призначення.

Про це Укрінформу повідомив посол України в Італійській Республіці Євген Перелигін.

«Зустріли. Продовжуємо допомагати», - сказав дипломат.

Він уточнив, що літак Ан-72 Національної гвардії України, який привіз 5 тисяч літрів дезінфікуючої рідини, сів в італійському військовому аеропорту «Пратіка ді маре». Це вже другий український борт за останні три дні.

Український літак з гуманітарною допомогою вже приземлився в Італії. П'ять тон санітайзерів вже сьогодні будуть використовувати медичні працівники.



Віримо, що зовсім скоро вірус, який тримає в заручниках всю планету, відступить..А поки гуртуємося і допомагаємо один одному! pic.twitter.com/4kclSwi2U1 — МВС України (@MVS_UA) April 8, 2020

Приймаючи літак, представники італійської Служби з надзвичайних ситуацій та військового командування особливо наголосили на внеску Української держави у спільну протидію коронавірусу.

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, який проводжав літак в аеропорту "Жуляни", написав у Facebook: «В аеропорту проводжав гуманітарний рейс, який вилітає з Києва, щоб доставити дезінфікуючий засіб, який подарувала Україна для подолання надзвичайної ситуації в Італії. Це ще один знак солідарності між нашими двома Країнами. Дякую, Україно!».

Як повідомлялося, минулої суботу до Італії прибули 20 українських медиків, які розпочали гуманітарну місію в провінції Марке.

За даними Університету Джона Гопкінса, кількість хворих з коронавірусом в Італії сягає 135 586, померло вже 17 127 людей.

Загалом у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 летальних, 302 209 людей одужало.

Фото: МВС України