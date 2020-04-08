Україна передала Італії п’ять тонн дезінфікуючих засобів
Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
«Це другий раунд допомоги Італії. Ми відправляємо п’ять тонн спеціальних санітайзерів, які будуть використовуватися для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Вміст спирту – 70%. Засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ми не виділяли жодних додаткових коштів на закупівлю засобу. Наші підрозділи забезпечені засобами дезінфекції», - повідомив заступник міністра Сергій Гончаров.
За словами посадовця, італійський уряд висловив вдячність Україні за підтримку.Україна передала Італії п’ять тон дезинфікуючих засобів / санітайзерів / Фото: https://mvs.gov.ua
«Дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії. Ми щовечора маємо онлайн-конференції, де лікарі розповідають, як там налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота. Це досвід, який ми вже сьогодні можемо використовувати у боротьбі з вірусом. Настрій у наших лікарів чудовий, вони відчувають підтримку, як італійських колег, так і нашої діаспори», - зазначив Гончаров.
Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа висловив подяку Президенту України Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за таку необхідну італійським лікарям допомогу та підтримку.
«Цей внесок італійська сторона дуже цінує. В Італії дуже тепло зустріли українських лікарів як колеги, так і пацієнти. Їм буде наданий доступ до протоколів лікування. Ми дуже пишаємося цією співпрацею», - зазначив Давіде Ла Чечіліа.
Як повідомлялося, раніше 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям.
У світі на ранок 8 квітня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 1 431 951, в тому числі 82 085 летальних випадків, 302 209 осіб одужали. В Україні на вечір 7 квітня підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом, . з них 45 летальні, 28 осіб одужали.