Епідемія коронавірусу в Італії йде на спад

В Італії констатували зниження темпів зростання кількості хворих на коронавірус упродовж останньої доби.

Про це повідомляє ANSA.

"Зафіксовано суттєвий спад кількості нових хворих на коронавірус. Загалом в Італії наразі лікуються 94 067 пацієнтів, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 880 осіб, що менше половини приросту зафіксованого 6 квітня, коли нових хворих було 1 941", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Італії наразі складає 135 586. Померли 17 127 осіб, приріст порівняно з вчорашнім днем становить 604 особи.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Фото: ANSA