В Італії від коронавірусу померли 122 медики
Укрінформ
Унаслідок захворювання на коронавірус в Італії померли 94 лікарів спочатку його спалаху в країні.
Про це повідомляє ANSA з посиланням на Федерацію лікарів Італії (FNOMCEO).
«Кількість померлих від коронавірусу серед італійських лікарів зросла до 94 після загибелі ще п’ятьох», - йдеться у повідомленні.
Як заявили у Федерації медсестр, спочатку пандемії COVID-19 в країні загинуло вже також 28 медсестр.
Загалом нині виявлено 6 549 випадків коронавірусу серед медсестр, що становить 52% від усіх медпрацівників в Італії.
Раніше стало відомо про 73 померлих лікарів.
Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, із них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали.
Фото: АА