В Італії від коронавірусу померли 122 медики

Унаслідок захворювання на коронавірус в Італії померли 94 лікарів спочатку його спалаху в країні.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на Федерацію лікарів Італії (FNOMCEO).

«Кількість померлих від коронавірусу серед італійських лікарів зросла до 94 після загибелі ще п’ятьох», - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Федерації медсестр, спочатку пандемії COVID-19 в країні загинуло вже також 28 медсестр.

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Загалом нині виявлено 6 549 випадків коронавірусу серед медсестр, що становить 52% від усіх медпрацівників в Італії.

Раніше стало відомо про 73 померлих лікарів.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, із них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали.

Фото: АА