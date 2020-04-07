Українські медики почали гуманітарну місію в італійській провінції Марке

Група з 20 українських медиків розпочала гуманітарну місію в 2 містах італійської провінції Марке.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол в Італійській Республіці Євген Перелигін.

«Вони розміщені в 2 містах регіону Марке – Урбіне та Пезаро», - повідомив посол.

Він додав, що, як і просила італійська сторона, усі фахівці мають досвід роботи в реанімаціях. Більшість із лікарів – анестезіологи.

Українські спеціалісти працюватимуть у парі з італійськими колегами. Це певною мірою дасть змогу італійським лікарям «перепочити».

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Як повідомлялося, Марке опинилася в найбільш серйозній ситуації: на півтора мільйона населення там захворіли 5 тисяч осіб, і майже 600 померли. Але головною проблемою є те, що у цій провінції найбільша кількість інфікованих лікарів у процентному відношенні. Саме тому італійський уряд, коли Київ запропонував допомогу, направив українців у Марке.

Групу з 13 лікарів і 7 медсестер, які прибули до Риму минулої суботи, на аеродромі зустрічали представники Посольства, міністр закордонних справ Італії Луіджі ді Майо, інші офіційні особи. На місці зустрічав віцегубернатор провінції.

Очікується, що українські медики допомагатимуть італійським 2 тижні, але все буде залежати від ситуації в Україні, зазначив посол.

Станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.