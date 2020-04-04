В Італію для надання допомоги поїхали 20 українських лікарів

В Італію поїхало 20 українських медиків для надання допомоги, а також перейняття досвіду у боротьбі з коронавірусом.

Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дякую усім, хто зголосився і поїхав надати медичну допомогу і перейняти досвід надання медичної допомоги. Це наших 20 лікарів, які поїхали на 14 днів до Італії допомогти італійським лікарям. Після їх повернення до України, все буде залежати від епідемічної ситуації в Україні", - сказав Ляшко.

Він пояснив, що якщо ситуація в Україні буде стабільна, і не буде крайньої необхідності залучати медичних працівників до допомоги, то є можливість провести їх обсервацію, для того, щоб не було поширення інфікування на території нашої країни.

"В той же час, якщо буде потрібна допомога, і ті сили і засоби, які будуть у цієї бригади, то є можливість відразу кинути їх на передову до закладів охорони здоров'я, де обсервація буде здійснюватися безпосередньо в лікарні", - сказав Ляшко.

За його словами, таке вже відбувається в деяких лікарнях на території України, коли медичні працівники проживають в тих закладах, де надають допомогу хворим на COVID-19. Ляшко зазначив, що в закладах охорони здоров'я організовані місця для відпочинку лікарів, а також лікарні забезпечені харчуванням для своїх працівників.

В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.