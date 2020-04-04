В Італію для надання допомоги поїхали 20 українських лікарів
Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я дякую усім, хто зголосився і поїхав надати медичну допомогу і перейняти досвід надання медичної допомоги. Це наших 20 лікарів, які поїхали на 14 днів до Італії допомогти італійським лікарям. Після їх повернення до України, все буде залежати від епідемічної ситуації в Україні", - сказав Ляшко.
Він пояснив, що якщо ситуація в Україні буде стабільна, і не буде крайньої необхідності залучати медичних працівників до допомоги, то є можливість провести їх обсервацію, для того, щоб не було поширення інфікування на території нашої країни.
"В той же час, якщо буде потрібна допомога, і ті сили і засоби, які будуть у цієї бригади, то є можливість відразу кинути їх на передову до закладів охорони здоров'я, де обсервація буде здійснюватися безпосередньо в лікарні", - сказав Ляшко.
За його словами, таке вже відбувається в деяких лікарнях на території України, коли медичні працівники проживають в тих закладах, де надають допомогу хворим на COVID-19. Ляшко зазначив, що в закладах охорони здоров'я організовані місця для відпочинку лікарів, а також лікарні забезпечені харчуванням для своїх працівників.
В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.